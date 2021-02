Hij werkte mee aan het medicijn dat baby Pia in leven houdt, nu ontwikkelt de Belg Luk Vandenberghe een coronavaccin waar geen koelkast aan te pas komt en waar je slechts één spuitje van nodig hebt. En daarvoor krijgt hij hulp van niemand minder dan Bill Gates.

“Zolang er ergens Covid-19 is, zal het altijd een probleem blijven. Daarom is een wereldwijde aanpak nodig”, schreef ondernemer en miljardair Bill Gates in een opiniestuk vorig jaar. Net daarom heeft ...