Sprookje van kleine GameStop-beleggers lijkt ten einde: aandelen nemen forse duik

Het sprookje van de miljoenen kleine GameStop-beleggers lijkt ten einde te zijn. De waarde van de aandelen die zij als protest tegen grote hefboomfondsen massaal kochten is drastisch omlaag gegaan. De zeepbel lijkt doorgeprikt.

Net nu filmbedrijven MGM en Netflix filmscripts over hen besteld hebben, lijkt het succesverhaal van miljoenen kleine beleggers ten einde. Zij hadden zich verenigd op internetforum Reddit en hadden daar besloten massaal dezelfde kleine aandelen te kopen om de waarde de hoogte in te jagen, met als doel de grote hefboomfondsen in Wall Street een hak te zetten.

Met succes: de aandelen van de noodlijdende videogamesverkoper GameStop waren plots meer waard dan die van pakweg Tesla en Apple. Ook bioscoopgroep AMC en techbedrijf Blackberry zag door de WallStreetBets-beleggers een ongeziene stijging van de waarde. De grote spelers in Wall Street kregen klappen, de kleine beleggers streken enorme winsten op.

Maar het succesverhaal lijkt nu wel ten einde. Op de aandelenbeurs in New York kregen die bedrijven stuk voor stuk zware klappen. GameStop verloor in één klap 60 procent, AMC 41,20 en Blackberry 25 procent.

Om te vermijden dat er in de toekomst nog beleggers soortgelijke fratsen uithalen, heeft de Amerikaanse minister van Financiën – Janet Yellen – aangekondigd dat ze met grote spelers in de financiële sector zal vergaderen om een systeem in het leven te roepen waardoor beter gewaakt kan worden over correcte praktijken op de aandelenmarkt. “De minister vindt de integriteit van de financiële markten belangrijk en heeft gevraagd om een gesprek over de volatiliteit in die markten en of wat we daar gezien hebben wel strookt met de bescherming van investeerders en met een eerlijke en efficiënte beurs”, zei haar woordvoerder.