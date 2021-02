Nog veel wantrouwen over vaccin, zelfs onder Waals en Brussels zorgpersoneel

Uit een peiling van Test Aankoop blijkt dat nog heel wat wantrouwen heerst rond de vaccinatie. Dat komt vooral omdat mensen zich niet voldoende geïnformeerd voelden. Met als gevolg dat slechts 4 op 10 in de peiling aangeeft dat ze bereid zijn om zich onmiddellijk te laten inenten. Zelfs een opvallend groot deel van het Waalse en Brusselse zorgpersoneel ziet een prik niet zitten.

De representatieve peiling van Test Aankoop werd afgenomen tussen 15 en 20 januari bij meer dan duizend Belgen. Uit die bevraging blijkt vooral een nood aan informatie en transparantie over eventuele bijwerkingen en de aankoop van vaccins, om het vertrouwen op te krikken. “Test Aankoop roept de overheden op om transparanter te handelen en nog verder te gaan in hun inspanningen om de bevolking in te lichten”, klinkt het.

Zeven op tien Belgen wil zich laten vaccineren, maar slechts vier op tien is bereid om dat onmiddellijk te doen. Drie op tien wacht liever nog eerst even af, om de mogelijke bijwerkingen te bekijken. Twee op tien zegt stellig geen prik te willen krijgen. De belangrijkste redenen die werden aangehaald bij hen die zich niet zo snel mogelijk willen laten vaccineren, zijn de angst voor bijwerkingen (61%), het niet behoren tot een risicogroep (28%) en gebrek aan vertrouwen in het ontwikkelings- en goedkeuringsproces van de vaccins (31%).

Ook zorgpersoneel twijfelt

Intussen wil ook een groot deel van het Waalse en Brusselse rusthuispersoneel zich niet laten vaccineren. In Brussel laat zo’n geschatte veertig procent zich niet inenten. “We doen er alles aan om hen te overtuigen: de directie laat zich inenten voor het oog van het personeel om te tonen dat het veilig is”, zegt Vincent ­Frédéricq, de secretaris-generaal van Femarbel, een vereniging van ­privérusthuizen, aan De Standaard. ”We organiseren webinars waarin experts haarfijn uitleg geven over de vaccins en alle vragen beantwoorden. Maar blijkbaar laten velen zich vooral ­beïnvloeden door de idiotieën die de ronde doen.” Een van die valse geruchten is dat de vruchtbaarheid door het vaccin in het gedrang komt.

In Vlaanderen ligt de bereidheid tot vaccinatie onder het zorgpersoneel wel hoger.

