Twee maanden met uitstel voor man die Hitlergroet brengt naar Marc Van Ranst

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft woensdag een 57-jarige Mechelaar schuldig bevonden aan het brengen van een Hitlergroet in de richting van viroloog Marc Van Ranst. De man betuigde zijn spijt en zei dat hij enkel zijn mening wilde delen met de professor.

De man merkte professor Van Ranst op de trein en op sprak hem aan. “Ik heb hem eens goed mijn mening gezegd, maar meteen daarna heeft hij me uitgemaakt voor nazi en zo is alles geëscaleerd”, zei hij vorige maand op zitting. “Die Hitlergroet is er alleen gekomen omdat hij me vroeg om dat te doen. Ik ben zo dom geweest om erop in te gaan.”

De discussie ontstond op 23 augustus op de trein ter hoogte van station Mechelen. De man noemde Van Ranst een vuile linkse rat, een communist en begon te roepen en schelden dat hij “op zijn bakkes zou motten”. “Ik wilde gewoon mijn mening verkondigen naar aanleiding van uitlatingen van Van Ranst op tv en sociale media”, zei de man. “Ik zei dat hij zich niet moest moeien met politieke standpunten en beter gewoon viroloog kon blijven. De professor was vrij denigrerend naar mij toe en zei dat ik wellicht een skinhead was. Die Hitlergroet was ter afscheid, niet meer dan dat.”

De man kreeg een voorwaardelijke straf en moet een begeleiding voor zijn psychosociale problemen volgen, bij voorkeur bij ‘Dader in-zicht’ of ‘Slachtoffer in beeld’.

Marc Van Ranst stelde zich geen burgerlijke partij.