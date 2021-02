Open VLD over project Sihame El Kaouakibi: “Nemen kennis van lopend onderzoek, gerecht moet nu haar werk doen”

Open Vld reageert voorzichtig op de berichten over een onderzoek naar vermeende “financiële malversaties” bij Let’s Go Urban, het jongerenproject van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi. “We nemen kennis van het lopende onderzoek en het gerecht moet nu haar werk doen”, stelt de partij in een reactie.

Dinsdag raakte bekend dat de voorzitter van de Antwerpse ondernemingsrechtbank een voorlopig bewindvoerder heeft aangesteld bij Let’s Go Urban. Die bewindvoerder zal de organisatie de komende drie maanden niet alleen onder zijn hoede nemen, maar er ook een onderzoek voeren naar vermeende “financiële malversaties”.

LEES OOK. “Zelfs door stad betaalde keuken stond niet waar ze moest staan”: onderzoek naar mogelijk gesjoemel met 350.000 euro aan subsidies van Open VLD-politica El Kaouakibi (+)

Let’s Go Urban is het stads-dansproject voor jongeren van Vlaams volksvertegenwoordiger Sihame El Kaouakibi (Open Vld). Haar partij reageert kort op het nieuws. Zo wil men de resultaten van het onderzoek en de bevindingen van de aangestelde bewindvoerder afwachten. “We gaan zoals het in een rechtsstaat hoort uit van het vermoeden van onschuld tot het tegendeel is bewezen en wachten dus de resultaten af van de audit van de bewindvoerder”.