KV Mechelen-hoofdaandeelhouder Penninckx doorbreekt stilte op social media

Na een jaar afwezigheid begint KV Mechelen deze namiddag (16u) aan zijn bekerparcours met een thuismatch tegen RWDM. Het nieuwe bekeravontuur inspireerde hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx alvast tot zijn eerste bericht op social media in anderhalf jaar. De gewezen oprichter en CEO van de failliete modegroep FNG plaatste op zijn Instagram een beeld van het Mechelse volksfeest op de Grote Markt na de bekerwinst in 2019.

Penninckx zat tussen september en oktober anderhalve maand vast in de gevangenis van Mechelen voor het schenden van zijn voorwaarden in het lopende onderzoek naar het faillissement van FNG. Na zijn vrijlating zette hij begin december een stap terug als bestuurder van de club, maar met 71,2% van de aandelen blijft hij wel de grootste aandeelhouder binnen de club. Een situatie die in strijd is met clubstatuten die voorschrijven dat niemand meer dan 49% van de aandelen mag bezitten. Achter de schermen wordt er gezocht naar een oplossing.

Penninckx blijft ondertussen wel zijn club van dichtbij opvolgen. Aanvankelijk deed hij dat nog discreet als toeschouwer in de tribune, maar sinds kort duikt hij na gewonnen wedstrijden ook weer op in de mixed zone en in de Mechelse kleedkamer.