Ellende: Barcelona-speler Sergi Roberto moest wekenlang alleen revalideren door 26 (!) positieve coronatests

Opluchting bij FC Barcelona. De Catalaanse topclub kan eindelijk weer rekenen op Sergi Roberto.

Het is nog niet het seizoen geweest van de 28-jarige Spanjaard. Hij kwam nog maar elf keer in actie voor de ploeg van Lionel Messi, goed voor een totaal van nog geen 900 minuten. Roberto, een rasecht jeudgproduct van de club, sukkelde sinds eind november met een spierblessure en kreeg bovendien te horen dat hij positief had getest op het coronavirus.

Roberto’s laatste wedstrijd dateert dan ook al van 21 november, tegen Atlético Madrid. Dat zijn herstel zo lang duurde, had er onder andere mee te maken dat de Spanjaard positief bleef testen op corona. Meer bepaald liefst 26 keer, klinkt het in de Spaanse media. En dat over een periode van 29 dagen. Enkel Juventus-speler Paulo Dybala deed er met 47 dagen langer over.

Foto: EPA-EFE

Het gevolg was dat Roberto het herstel van zijn spierblessure niet op de club kon doen, maar thuis in isolatie op z’n eentje moest zien te regelen. Wat logischerwijze zorgde voor vertraging. Nu mag de Spaanse international weer meetrainen met Barcelona, want zijn 27ste coronatest was negatief.

Trainer Ronald Koeman zal zijn veelzijdige speler goed kunnen gebruiken. Na twintig speeldagen staat Barcelona twee in La Liga, met tien punten minder dan het Atlético Madrid van Rode Duivel Yannick Carrasco (dat bovendien een wedstrijd minder speelde).

Na Carrasco test ook Joao Felix positief

Joao Felix, de Portugese aanvaller van Atletico Madrid, heeft positief getest op het coronavirus. Dat maakte de club woensdag bekend.

“Onze speler Joao Felix heeft positief getest op covid-19. Hij zit thuis in quarantaine, in overeenstemming met de gezondheidsregels van de overheid”, klinkt het.

Vorig weekend meldde de koploper in La Liga ook al een coronabesmetting bij Rode Duivel Yannick Carrasco en bij diens ploegmaat bij Mario Hermoso.