Meisje van 1,5 dood aangetroffen in Henegouwen: “Sporen van geweld over hele lichaam”

Het meisje van anderhalf dat dinsdag door de politie levenloos werd aangetroffen in een woning in Frameries, in de provincie Henegouwen, is overleden aan een hersenbloeding. Dat meldt Sudinfo op basis van het parket van Bergen. Bij haar autopsie werden ook meerdere kneuzingen vastgesteld over haar hele lichaam en hoofd. De partner van de moeder werd gearresteerd.

Néva, een meisje van 22 maanden oud, werd rond tien uur dinsdagochtend aangetroffen in een woning in de Charles Rogierstraat in Frameries. Hoewel eerst niet duidelijk was hoe ze precies om het leven kwam, wezen de omstandigheden wel op een onnatuurlijke dood. Een man uit Brussel, volgens Sudinfo een metgezel van de moeder, is nu van zijn vrijheid beroofd.

De moeder van het meisje ligt in het ziekenhuis, en het is haar vriend die voor het meisje moest zorgen. Hij was al bekend bij de politie en wordt woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Nog voor de autopsie hadden de hulpdiensten al sporen van geweld opgemerkt over haar hele lichaam. De autopsie toonde vervolgens talloze kneuzingen aan op het lichaam en hoofd. “Een hersenbloeding veroorzaakte haar dood”, stelt het parket.