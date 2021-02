Meer dan 10.000 arrestaties in steunbetogingen voor Navalny sinds 23 januari

Aleksej Navalny Foto: via REUTERS

In Rusland zijn al meer dan 10.000 mensen opgepakt bij de betogingen in steun van de Russische dissident Aleksej Navalny, blijkt uit cijfers van de gespecialiseerde ngo OVD-Info. Die hekelt de vernederende behandelingen van de mensen die zijn opgepakt.

Veel manifestanten zaten dicht opeengepakt in bussen “in vreselijke, verstikkende omstandigheden, zonder voedsel en urenlang zonder de mogelijkheid om naar het toilet te gaan”, aldus Grigori Doernovo, een verantwoordelijke van de ngo, op de radiozender Echo Moskvy. Ook is het “erg moeilijk voor advocaten en juristen om de commissariaten binnen te gaan”. “Ze laten ze niet binnen, dat wordt systematisch”, aldus Doernovo.

Sinds de eerste manifestaties in steun van Navalny op 23 januari, zes dagen na de arrestatie van de dissident, zijn meer dan 10.000 mensen opgepakt in Rusland, zo becijferde OVD-Info. Het gaat om 4.000 mensen op 23 januari, 5.700 tijdens de protesten op 31 januari en 1.400 dinsdag, na de veroordeling van Navalny tot een effectieve celstraf.

De opposant werd op 17 januari opgepakt bij zijn terugkeer in Rusland, nadat hij in Duitsland behandeld was voor een bijna fatale vergiftiging met het zenuwgas novitsjok. Navalny houdt Poetin en de geheime dienst FSB verantwoordelijk voor de aanslag op zijn leven, maar zij ontkennen.