‘De Beyoncé’ van Open VLD onder vuur door mogelijke fraude, en ook stad Antwerpen opent nu onderzoek naar Sihame El Kaouakibi

Antwerpen - De stad Antwerpen start ook een onderzoek naar de mogelijke fraude bij vzw Let’s Go Urban Academy van Open VLD-politica en onderneemster Sihame El Kaouakibi. Dat meldt VRT NWS op woensdag. De stad wil weten of de honderdduizenden euro’s aan subsidies correct gebruikt zijn.

Dinsdag raakte bekend dat de voorzitter van de Antwerpse ondernemingsrechtbank een voorlopig bewindvoerder heeft aangesteld bij Let’s Go Urban. Die bewindvoerder zal de organisatie de komende drie maanden niet alleen onder zijn hoede nemen, maar er ook een onderzoek voeren naar vermeende “financiële malversaties”.

Voor Let’s Go Urban krijgt El Kaouakibi, in het verleden verkozen tot Antwerpenaar van het jaar en boegbeeld van de allochtone gemeenschap, al jaren subsidies. Zo geeft de stad Antwerpen jaarlijks 150.000 euro aan de vzw. En vier jaar geleden volgde een eenmalige cheque van één miljoen euro voor de bouw van een groot pand op het Kiel. Vlaamse subsidies bleven al een tijdje uit omdat geoordeeld werd dat het bestuur zowel op zakelijk als artistiek vlak de verwachtingen niet kon inlossen.

El Kaouakibi, Vlaams Parlementslid voor Open VLD sinds 2019, geldt als het absolute uithangbord van de Academy. Daarnaast is of was ze ook betrokken in tal van andere vzw’s en zit of zat ze ook mee allerlei vennootschappen. Ze omschrijft zichzelf dan ook als een sociaal onderneemster.

Open VLD, de partij van El Kaouakibi, reageert kort op het nieuws. Zo wil men de resultaten van het onderzoek en de bevindingen van de aangestelde bewindvoerder afwachten. “We gaan zoals het in een rechtsstaat hoort uit van het vermoeden van onschuld tot het tegendeel is bewezen en wachten dus de resultaten af van de audit van de bewindvoerder”.

Zelf spreekt de politica, al maanden spoorloos in het Vlaams Parlement, van karaktermoord.