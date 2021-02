Niet voor 55-plussers, maar wel erg efficiënt tegen besmettelijkheid: moeten we strategie met AstraZeneca-vaccin helemaal omgooien?

De taskforce vaccinatie komt woensdagavond vroeger dan gepland samen. Aanleiding is de beslissing van de regering om 55-plussers het AstraZeneca-vaccin voorlopig niet toe te dienen. Daarnaast blijkt uit een studie dat het vaccin de ingeënte wellicht minder besmettelijk maakt. Welke gevolgen zal dat hebben voor de vaccinatiestrategie?

Het coronavaccin van AstraZeneca blijft het meest besproken vaccin van het moment. Eerst was er het nieuws dat Europa in het eerste kwartaal slechts 40 procent – later bijgesteld naar 50 procent – van ...