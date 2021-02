Ontwerp van nieuw hoofdkwartier Amazon leidt tot hilariteit omdat het op een ongepaste emoji lijkt

De pandemie heeft internetgigant Amazon geen windeieren gelegd. Zodanig zelfs dat ze de plannen voor hun tweede hoofdkwartier te Arlington in de staat Virginia hebben uitgebreid. Alleen leidt het ontwerp van het nieuwe gebouw op enige hilariteit. Het lijkt namelijk wat op de drol-emoji, zij het in glas en bedekt in bomen.

“We hebben een omgeving gecreëerd die samenwerking moet bevorderen, badend in natuurlijk licht en met het oog op een constante interactie met de natuur”, klinkt het in een persbericht over het gebouw, dat The helix als naam kreeg. Gebaseerd op de “natuurlijke schoonheid” van de dubbele helix - een structuur die vaak voorkomt in de natuur, op alle schaal - zal het gevaarte boven de skyline van de stad uittorenen. Het is echter nog steeds een voorstel, de stad moet het haar goedkeuring nog geven.

Het ontwerp is van de hand van NBBJ, een vermaard architectenbureau dat schijnbaar gespecialiseerd is in het ontwerpen van markante gebouwen voor technologiereuzen. Ook van hun hand: het bolvormige hoofdkwartier van Amazon in Seatlle, de Tencent-torens in Shenzhen, het Amerikaanse hoofdkwartier van Samsung in het San Jose en het Alibaba Center in Hangzhou.