Franse staat verantwoordelijk gesteld voor nalatigheid in strijd tegen klimaatopwarming

De Franse staat is verantwoordelijk voor nalatigheid in de strijd tegen de opwarming van het klimaat. Dat heeft de administratieve rechtbank van Parijs woensdag beslist. Enkele ngo’s vroegen de rechtszaak aan, gesteund door een petitie van ruim 2,3 miljoen burgers.

De ngo’s Notre Affaire à Tous, Greenpeace France, Fondation Nicolas Hulot en Oxfam France vroegen de rechtbank midden januari om de nalatigheid van de staat te erkennen. Frankrijk zou het traject dat het zichzelf had opgelegd om de hoeveelheid broeikasgassen te verminderen, niet hebben gevolgd.

De administratieve rechtbank van Parijs erkent het bestaan van milieuschade, maar geeft zichzelf twee maanden de tijd om over eventuele maatregelen tegen de staat te beslissen.

De ngo’s eisten ook een symbolische schadevergoeding van één euro voor de milieuschade die de Franse staat had veroorzaakt. Ze wilden vooral dat Frankrijk zijn fouten tegenover het klimaat erkende. In ruil beloofden ze de Franse staat, ook symbolisch, één euro voor de morele schade die hij ondergaat door de rechtszaak. Dat verzoek heeft de rechtbank afgewezen.

Ook in België loopt een soortgelijke rechtszaak, meldt Greenpeace in een persbericht. Zo’n 60.000 landgenoten hebben klacht ingediend tegen de federale staat en de drie gewesten. De pleidooien gaan op 16 maart van start in Brussel. De rechtbank zal dan bepalen of België zijn internationale klimaatbeloftes nakomt.