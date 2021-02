Hij leidde haar binnen in de wereld van BDSM en bleef mentor van femme fatale Kristel Appelt: “Ik kan mezelf niet vergeven dat ik die nacht ben gaan slapen”

De ‘mentor’ van Kristel Appelt (27) heeft woensdagochtend getuigd over het karakter van de vrouw. Fotograaf Wim S. introduceerde haar twee jaar voor de moord in de wereld van BDSM. “We hadden een intieme band, en daardoor voelde ik me verantwoordelijk voor haar.” Ook na de moord bezocht hij haar in de gevangenis: “Ze wilde met Mike vluchten naar Zuid-Afrika.”