Lijst klaar van welke onderliggende aandoeningen voorrang krijgen bij vaccinatie

Er is eensgezindheid over welke risicopatiënten straks eerst voorrang krijgen in de vaccinatiecampagne, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke bij VTM Nieuws. Het gaat onder meer ook om 45-plussers met een BMI hoger dan 30 of diabetes. Ook jonger kunnen kwetsbaren vroeger in aanmerking komen voor een prik. Het gaat dan om mensen met ernstige ziektebeelden.

In de categorie 18 tot 64 jaar gaat het over patiënten een chronische nier- of leverziekte, Downsyndroom, zij die een orgaantransplantatie kregen of op de wachtlijst staan, mensen met een verzwakt immuunsysteem, patiënten met aids, HIV of een vastgestelde zeldzame ziekte.

Bij de groep 45- tot 65-jarigen komen daar onder meer ook mensen met chronische ademhalingsaandoeningen, cardiovasculaire ziektes, overgewicht, diabetes type 1 en type 2, chronische neurologische ziektes of dementie bij.

“Het gaat over mensen met onderliggende aandoeningen die een hoger risico lopen”, vat Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) het bij VTM Nieuws samen. “De mutualiteiten hebben die gegevens. Die zullen verrijkt worden met gegevens van huisartsen om deze groep af te kunnen bakenen.”

Foto: BELGA

“Zo geven we uitvoering aan het advies van de Hoge Gezondheidsraad die zegt dat we eerst kwetsbare mensen moeten vaccineren: 65-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen.”

Beke geeft nog mee dat de bedoeling is om hen na de 65-plussers aan bod te laten komen. “Als alles goed verloopt – afhankelijk van de levering van de vaccins – zou dat in maart/april misschien kunnen gebeuren.”