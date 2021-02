Vals alarm: Eden Hazard traint alweer vrolijk mee bij Real Madrid

Eden Hazard heeft woensdag alweer getraind met de groep bij Real Madrid, zo blijkt uit beelden die de Spaanse landskampioen op zijn website publiceerde.

De dertigjarige aanvoerder van de Rode Duivels deed dinsdag enkele alarmbellen afgaan, toen bleek dat hij niet op het trainingsveld was verschenen. Wilde verhalen deden meteen de ronde, uiteindelijk zou er volgens de Madrileense huiskrant Marca niet veel meer aan de hand geweest zijn dan wat spiervermoeidheid, waardoor Hazard uit voorzorg één dag binnen bleef. De competitiewedstrijd van komend weekend tegen Huesca, op de 22e speeldag in La Liga, zal dus niet in het gedrang komen.

De Madrileense recordtransfer vierde eind vorig jaar zijn terugkeer bij Real, na een spierblessure. Door blessureleed en een besmetting met het coronavirus kwam de aanvoerder van de Rode Duivels dit seizoen nog maar dertien keer in actie voor de Koninklijke, zeventien keer moest hij toekijken. Ook het vorige seizoen zag hij grotendeels in het water vallen door meerdere blessures.

In de laatste drie competitiewedstrijden was hij wel telkens basisspeler, tussendoor kwam hij ook nog in actie in de Copa del Rey (tegen derdeklasser Alcoyano) en in de halve finales van de Supercup (tegen Athletic Bilbao).