Zoektocht naar regeringscoalitie in Italië gaat verder

In Italië zijn woensdag alle ogen gericht op Mario Draghi, de voormalige voorzitter van de Europese Centrale Bank. Hij wordt op het kabinet van president Sergio Mattarella verwacht voor een gesprek over een mogelijke regeringsvorming. De Italiaanse Vijfsterrenbeweging heeft echter al laten weten een regering onder de technocraat niet te zullen steunen.

Conte diende vorige week zijn ontslag in nadat de Viva-partij van ex-premier Matteo Renzi was opgestapt uit de centrumlinkse regeringscoalitie, na onenigheid over het aanwenden van geld uit het Europese herstelfonds. Sindsdien probeerde de partijloze jurist zijn meerderheid te reanimeren, maar de gesprekken met de verschillende partijen sprongen dinsdagavond definitief af.

President Mattarella riep na de mislukte onderhandelingen op om eenheidsregering te vormen. Hij verkiest een regering van technocraten, een deskundigenregering die zich met geen enkele politieke formule identificeert. Het staatshoofd wil ten allen tijde vervroegde verkiezingen vermijden, aangezien Italië zich te midden van de coronapandemie geen maandenlange campagne kan veroorloven.

Mattarella vestigt daarom zijn hoop nu op Mario Draghi, de voormalige voorzitter van de Europese Centrale Bank. Die wordt woensdagnamiddag op het kabinet van de president verwacht. De naam Draghi wordt al verschillende weken genoemd als mogelijk hoofd van de technocratische regering.

De Italiaanse Vijfsterrenbeweging, de voornaamste partij die Conte steunde, heeft wel al laten weten Draghi niet te zullen steunen. “De beweging stemt niet voor het oprichten van een regering onder leiding van Mario Draghi”, aldus partijleider Vito Crimi, die blijft aandringen op een politieke regering in plaats van een team van technocraten. Oud-premier Matteo Renzi van Italia Viva zal de voormalige ECB-chef wel steunen.

Een regering onder leiding van Draghi zou ook de steun in beide kamers van het parlement moeten krijgen.