Man ontkent dealen ondanks vondst 73 gram coke

Mechelen - Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is woensdag een 50-jarige man verschenen op beschuldiging van drugshandel. De man ontkent dat en zegt dat hij enkel cocaïne versneed en verpakte voor een vriend. Het parket vordert twee jaar effectieve celstraf en 16.000 euro boete.

De man werd door een politiepatrouille tegengehouden in september vorig jaar. De auto werd herkend omdat hij de maand voordien al was gecontroleerd en de beklaagde toen drugs op zak had. Dat was ook op 3 september het geval. Bij de huiszoeking die volgde werden acht gebruikershoeveelheden coke gevonden. In de diepvriezer lag een blokje cocaïne van 52,4 gram en in de koelkast nog eens 13,1 gram. Daarnaast werden lege verpakkingen van Kinder Surprise en een precisieweegschaal aangetroffen. De man verklaarde dat hij werkte in opdracht van een zekere Soufiane, die hij een maand eerder op café had ontmoet. Meer dan zijn naam wist hij niet over de man.

Voor het parket is hij door zijn acties medeplichtig aan drugshandel, en dat is net zo strafbaar als de handel zelf. De procureur vorderde twee jaar effectief en een boete van 16.000 euro. De man kreeg eerder al een probatiestraf van 30 maanden voor drugshandel, die probatie is inmiddels stopgezet. De man vroeg toch opnieuw probatievoorwaarden. Hij kent zijn vonnis op 3 maart.