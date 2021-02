Wouter Beke: “Vraag waar we vaccins AstraZeneca gaan inzetten, moet dringend beantwoord worden”

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft in het Vlaams Parlement duiding gegeven bij de beslissing om het AstraZeneca-vaccin voorlopig niet toe te dienen aan 55-plussers. “Wat voor mij essentieel is, is vertrouwen. Kunnen mensen die een bepaald vaccin toegediend krijgen, vertrouwen hebben in het vaccin? Dat antwoord mag niet dubbelzinnig zijn: het moet duidelijk ‘ja’ zijn, zonder dat er een maar volgt.”

Die “maar” is er voorlopig wel. De Hoge Gezondheidsraad is van oordeel dat het vaccin te weinig getest is op oudere mensen. Toediening bij mensen tot 55 jaar, kan wel al. Beke wacht nu op bijkomende studies. “Ten vroegste over 6 weken zullen er meer gegevens beschikbaar zijn. Het gaat dan over fase 3-studie van een Amerikaanse studie van AstraZeneca én over gegevens over de effectiviteit van het vaccin uit het Verenigd Koninkrijk, waar men geen leeftijdsbeperkingen hanteert bij het toedienen van dit vaccin.”

De afkeuring van het vaccin voor ouderen, is natuurlijk een domper voor de huidige vaccinatiecampagne, waar de focus net op die ouderen ligt. “De Taskforce Vaccinatie zal zich vanavond en de komende dagen buigen over het advies van de Hoge Gezondheidsraad”, zegt Beke. De concrete impact is dus nog niet in kaart gebracht. Nochtans dringt de tijd, want zondag worden de eerste dosissen van AstraZeneca geleverd. De vraag waar we die gaan inzetten, moet dus dringend beantwoord worden.