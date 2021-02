AstraZeneca: “Resultaten effectiviteit 55-plussers volgen in nabije toekomst”

De universiteit van Oxford en AstraZeneca hebben woensdagmiddag wat meer toelichting gegeven over de nieuwe resultaten van hun fase 3-studie die dinsdag in voorpublicatie werd gepubliceerd in The Lancet. De data die voor de studie werden gebruikt, bieden nog niet voldoende zekerheid voor de effectiviteit bij 55-plussers, maar professor Andrew Pollard, die het onderzoek aan de universiteit leidt, en Mene Pangalos, de vicevoorzitter van de R&D-afdeling bij AstraZeneca, gaven aan die gegevens “de komende weken of maanden” te verwachten.

Uit de voorpublicatie blijkt dat het Oxford-AstraZeneca-vaccin, dat vorige week vrijdag groen licht kreeg van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), betere bescherming biedt als er meer tijd tussen het toedienen van beide doses is. Daarnaast blijkt ook dat de eerste dosis vanaf 3 weken tot 3 maanden na de toediening 76 procent bescherming biedt en dat de verspreiding van het virus na het toedienen van de eerste dosis met 67 procent afnam.

In hun gezamenlijke persconferentie hadden Pollard en Pangalos het woensdag over “opwindende resultaten” die tonen dat het om een “zeer effectief vaccin gaat”. Allebei onderstrepen ze bovendien dat het vaccin 100 procent effectief is tegen ernstige infecties met COVID-19 die kunnen resulteren in een ziekenhuisopname.

Meer resultaten

Toch blijven de precieze data van de effectiviteit bij 55-plussers gering, geeft Pollard toe. Samen met Pangalos benadrukte hij “de komende weken of maanden” meer resultaten te verwachten van een studie die momenteel in de Verenigde Staten loopt bij zo’n 6.000 ouderen. Parallel loopt er ook een studie in het Verenigd Koninkrijk, waar het vaccin reeds op grote schaal aan 65-plussers werd toegediend. Maar, klinkt het, “we zien dezelfde immuunrespons als bij andere leeftijdsgroepen, dus gaan we ervanuit dat het vaccin ook even effectief is bij die groep”. Bovendien benadrukken ze dat het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) wel degelijk het licht op groen heeft gezet voor alle leeftijdsgroepen van 18 en ouder. Maar, “het is aan elk land om zelf te beslissen aan welke groepen ze het vaccin zullen toedienen”.

In navolging van andere Europese landen besliste België dinsdag het AstraZeneca-vaccin voorlopig enkel aan mensen jonger dan 55 toe te dienen.