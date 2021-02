Vrachtwagenchauffeur overleden na ongeval op E17 in Aalbeke

Kortrijk - Een vrachtwagenchauffeur is woensdagnamiddag om het leven gekomen bij een zwaar ongeval met enkele vrachtwagens op de E17 in Aalbeke richting Rijsel. Dat wordt bevestigd door de federale wegpolitie.

Het is al enkele dagen filerijden op de E17 aan de grensovergang in Aalbeke door verstrengde coronacontroles op Frans grondgebied. In de 5 kilometer lange file is woensdagnamiddag rond 14 uur een zwaar ongeval gebeurd met enkele vrachtwagens. Een vrachtwagenchauffeur reed in op de staart van de file en zat gekneld in zijn cabine. Hij overleed aan zijn verwondingen.

“Door dit ongeval staat er nog meer file waardoor we de wisselaar ter hoogte van Aalbeke hebben moeten afsluiten”, klinkt het bij de federale wegpolitie.

Het verkeer moet de E403 nemen om naar Frankrijk te rijden, zo meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Verkeer over lange afstand vanuit Gent wordt aangeraden om de E40 richting kust te nemen en via de A18/E40 richting Frankrijk rijden.