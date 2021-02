Negentien pro-regimestrijders gedood bij aanval van IS in Syrië

Zeker negentien strijders van het Syrische regime zijn woensdag gedood bij een aanval van de Islamitische Staat (IS) in de Badiyawoestijn. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

Ondanks de val van het kalifaat in 2019, blijft de Islamitische Staat dodelijke aanvallen uitvoeren in de Badiyawoestijn in het oosten van Syrië.

Zo zijn woensdag bij een aanval op jihadisten in de provincie Hama negentien strijders van het regime en geallieerde troepen gedood, zo meldt het SOHR. Onder hen waren elf strijders van een plaatselijke militie.

Het conflict in Syrië, dat in maart 2011 begon met protesten voor democratie, is sindsdien veel complexer geworden door onder andere de opkomst van jihadisten en de inmenging van andere landen. De oorlog heeft al meer dan 387.000 mensenlevens gekost.