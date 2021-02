Red Flames-coach Ives Serneels maakt 29-koppige selectie bekend voor stevige oefeninterlands

Bondscoach Ives Serneels heeft woensdag een 29-koppige selectie bekendgemaakt voor de oefeninterlands van later deze maand tegen Nederland en Duitsland.

In vergelijking met het beslissende duel tegen Zwitserland waarmee de Red Flames begin december kwalificatie voor het EK afdwongen, zijn Jody Vangheluwe, Silke Vanwynsberghe, Féli Delacauw, Aster Janssens en Ella Van Kerkhoven deze keer wel opgeroepen. Voor Delacauw en Janssens is het de eerste selectie. Maud Coutereels en Heleen Jaques vallen af. Die laatste nam eind vorig jaar met 97 caps op de teller afscheid van de nationale ploeg.

Op donderdag 18 februari nemen de Red Flames het in het stadion van Oud-Heverlee Leuven op tegen Nederland. Drie dagen later staat in Aken een duel met Duitsland op het programma. Tot slot staan de Oranje Leeuwinnen op woensdag 24 februari in Venlo tegenover de Duitse vrouwen. De wedstrijden kaderen in de “Three Nations, One Goal”-campagne. Daarmee zetten de drie landen hun kandidatuur in de verf om het WK vrouwenvoetbal in 2027 te organiseren.

In oktober 2020 kondigden de voetbalbonden van België, Duitsland en Nederland aan gezamenlijk een gooi te doen naar de organisatie van het WK voetbal voor vrouwen in 2027. Nederland was in 2017 al gastheer voor het EK voor vrouwen. Duitsland organiseerde in 1989 en 2001 het EK, en in 2011 het WK. Voor België zou het WK van 2027 het eerste grote eindtoernooi voor vrouwen zijn.

Naast het symbolische aspect zijn de oefenwedstrijden ook een grote sportieve kans, zo benadrukte Ives Serneels eerder al. “Ik ben blij tegen twee toplanden te spelen”, aldus Serneels. “Duitsland staat op de tweede plaats van de FIFA-wereldranglijst en Nederland op de vierde. Ons doel is om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de kwalificaties voor het WK 2023 en de eindronde van het Europees kampioenschap in 2022. Deze tegenstanders vormen dus een uitstekende voorbereiding. Bovendien reizen we door de korte afstanden enkel heen-en-weer, wat een echt voordeel is, nog meer in de context van de gezondheidscrisis die we nu meemaken.”

Selectie

Doelvrouwen (4):

Nicky Evrard (AA Gent), Diede Lemey (Sassuolo/Ita), Lisa Lichtfus (Standard), Justien Odeurs (RSC Anderlecht)

Verdedigers (10):

Julie Biesmans (PSV/Ned), Laura Deloose (RSC Anderlecht), Laura De Neve (RSC Anderlecht), Isabelle Iliano (Club Brugge), Davina Philtjens (Sassuolo/Ita), Charlotte Tison (RSC Anderlecht), Amber Tysiak (OHL), Jody Vangheluwe (Club Brugge), Silke Vanwynsberghe (AA Gent), Sarah Wijnants (RSC Anderlecht)

Middenvelders (6):

Féli Delacauw (AA Gent), Aster Janssens (Standard), Marie Minnaert (Club Brugge), Kassandra Missipo (RSC Anderlecht), Lenie Onzia (OHL), Justine Vanhaevermaet (LSK Kvinner/Nor)

Aanvallers (9):

Janice Cayman (Olympique Lyon/Fra), Tine De Caigny (RSC Anderlecht), Hannah Eurlings (OHL), Jarne Teulings (RSC Anderlecht), Chloé Vande Velde (AA Gent), Davinia Vanmechelen (Standard), Ella Van Kerkhoven (Inter/Ita), Lola Wajnblum (Standard), Tessa Wullaert (RSC Anderlecht)