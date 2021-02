Slachtoffers schietpartij Luik kunnen Belgische Staat dagvaarden

De slachtoffers van de schietpartij in december 2011 in Luik kunnen de Belgische Staat dagvaarden. Dat blijkt uit een arrest van het Grondwettelijk Hof, meldt de advocaat van de slachtoffers, meester Alexandre Wilmotte, woensdagmiddag.

Bij de schietpartij die Nordine Amrani aanrichtte op de Place Saint-Lambert in Luik op 13 december 2011 vielen vijf doden en 147 gewonden. De dader pleegde zelfmoord.

Tweeëntwintig slachtoffers en familieleden dagvaardden de Belgische Staat in november 2014. Ze vinden dat die verantwoordelijkheid draagt omdat de voorwaarden voor de vrijlating van Amrani niet goed werden opgevolgd. Zo was er geen arbeidscontract, had hij contact met ex-gedetineerden en pleegde hij zedenfeiten amper een maand voor de schietpartij, aldus de advocaten van de slachtoffers. Zij vinden dat Amrani opnieuw in de cel had moeten zitten.

Verantwoordelijk

Het Luikse gerecht stelde in oktober 2018 het vonnis over de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat bij de schietpartij uit en stelde eerst een reeks vragen aan het Grondwettelijk Hof. Dat Hof heeft de slachtoffers nu gelijk gegeven, meldt Wilmotte woensdag. Volgens het Hof hebben de slachtoffers schade geleden omdat Amrani voorwaardelijk is vrijgelaten en is de Belgische Staat daarvoor verantwoordelijk.

Advocaat Wilmotte zal nu een verzoek indienen zodat de zaak opnieuw kan voorkomen voor de burgerlijke rechtbank van Luik.