Viroloog Johan Neyts: “Vaccineer meest frêle mensen alvast met Pfizer- of Moderna-vaccin”

Viroloog Johan Neyts (KU Leuven) vindt de nieuwe resultaten van de verhoogde effectiviteit van het Oxford-AstraZeneca-vaccin “goed nieuws”. In afwachting van meer gegevens over de effectiviteit bij 55-plussers, ijvert hij ervoor om zeker de oudste en meest frêle mensen alvast een Pfizer- of Moderna-prik te geven.

Uit de voorpublicatie van de nieuwe resultaten van de fase 3-studie van het Oxford-AstraZeneca-vaccin blijkt dat het vaccin betere bescherming biedt als er meer tijd tussen het toedienen van beide doses is. Bij een interval van twaalf weken stijgt de effectiviteit naar 82,4 procent. Daarnaast blijkt ook dat de eerste dosis vanaf 3 weken tot 3 maand na de toediening 76 procent bescherming biedt en nam de verspreiding van het virus na het toedienen van de eerste dosis met 67 procent af.

Goed nieuws

Volgens viroloog Johan Neyts, die aan het Rega Instituut aan de KU Leuven zelf ook aan een kandidaat-vaccin werkt, zijn de nieuwe gegevens “absoluut goed nieuws”. Wat de effectiviteit van het vaccin bij 55-plussers betreft, denkt Neyts dat de werkzaamheid ongeveer zal overeenkomen met die bij jongere mensen. Wat zeker vaststaat, is dat die niet hoger zal liggen bij die doelgroep, aldus Neyts.

In afwachting van meer robuuste data over de effectiviteit bij 55-plussers ijvert Neyts ervoor om “op zijn minst bij de meest frêle mensen voorlopig het Pfizer- of Moderna-vaccin te gebruiken. En dan zien we wel hoe ver we raken”. In tussentijd is het wachten op nieuwe data van verschillende studies die momenteel aan de gang zijn. Maar, benadrukt Neys, “laat ons niet vergeten dat we een jaar geleden nooit gedacht hadden dat we nu al zo’n goede vaccins zouden hebben gehad”.