Ook VS bekrachtigen verlenging kernwapenverdrag New START

Na Rusland, hebben ook de Verenigde Staten de verlenging van het kernwapenverdrag New START bekrachtigd. Dat verdrag tussen Rusland en de VS zou aflopen op 5 februari en wordt nu met vijf jaar verlengd, tot 5 februari 2026. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Eerder had de Russische president Vladimir Poetin het verdrag ondertekend.

“Het verlengen van het New START-verdrag maakt de Verenigde Staten, Amerikaanse bondgenoten en partners en de wereld veiliger”, zegt Blinken in een persbericht. “Een ongebreidelde nucleaire competitie zou ons allen in gevaar brengen.” De minister merkt ook dat de VS tegelijkertijd Rusland verantwoordelijk zal houden voor vijandige daden en mensenrechtenschendingen, “in nauwe samenwerking met onze bondgenoten en partners”.

Wapencontrole

De Amerikaanse president Joe Biden zal van de verlenging met vijf jaar gebruikmaken om met de Russen een wapencontrole na te streven over al de Russische kernwapens, zegt Blinken nog. “We zullen ook wapencontrole nastreven om de gevaren van het Chinese kernwapenarsenaal, dat modern is en aangroeit”, klinkt het.

New START werd op 5 februari 2011 van kracht. Het verdrag begrenst het nucleair arsenaal van zowel Rusland als de VS tot elk 800 draagsystemen en 1.550 operationele kernkoppen. Het akkoord had een duur van tien jaar. Zou er geen verlenging zijn gekomen, zou er voor het eerst in decennia geen akkoord meer geweest zijn dat een limiet legde op strategische kernwapens. Rusland en de Verenigde Staten hebben samen zowat 90 procent van het wereldwijde kernwapenarsenaal in handen.