Real Madrid bevestigt dat Eden Hazard opnieuw aan de kant staat met blessure: “Vier tot zes weken out”

Ai, ai, Eden Hazard. Nadat de Rode Duivel gisteren een training oversloeg bij Real Madrid omwille van “vermoeide spieren”, moest hij de oefensessie van vandaag vervroegd staken. De Koninklijke bracht hem meteen binnen voor medische beeldvorming en communiceerde later op woensdag dat de Rode Duivel opnieuw aan de kant staat met een liesblessure. Real-watchers hebben het over een afwezigheid van vier tot zes weken.

Een serieuze domper voor de Belg, die sinds zijn transfer van de ene blessure in de andere sukkelt.Hazard stond dit seizoen al twee keer een maand aan de kant met verschillende blessures, en miste tussenin ook nog eens twee weken door een besmetting met het coronavirus. Vorig seizoen moest hij dan weer grotendeels aan zich laten voorbijgaan door een zware enkelblessure.

In de laatste drie competitiewedstrijden was hij wel telkens basisspeler, tussendoor kwam hij ook nog in actie in de Copa del Rey (tegen derdeklasser Alcoyano) en in de halve finales van de Supercup (tegen Athletic Bilbao). Voor een kwakkelend Real breken er belangrijke weken aan. In de competitie zijn ze na een vier op negen weggezakt naar de derde plaats, in de Copa del Rey volgde de uitschakeling tegen derdeklasser Alcoyano en in de halve finales van de Supercup bleek Athletic Bilbao te sterk. De komende veertien dagen werkt Real vier competitieduels af, nadien volgt de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Atalanta. De WK-kwalificatiecampagne van de Rode Duivels start eind maart.