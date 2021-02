Chinese eigenaar van TikTok spant rechtszaak aan tegen internetgigant Tencent

ByteDance, de Chinese eigenaar van TikTok, heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Chinese internetreus Tencent. ByteDance beschuldigt Tencent ervan een monopolie te hebben en de inhoud van ByteDance op haar platformen te blokkeren. Dat meldt het financiële persbureau Bloomberg woensdag.

Het is een oorlog van de Chinese internettitanen. In het ene kamp ByteDance, eigenaar van TikTok (in China bekend als Douyin), met een bedrijfswaarde van 100 miljard dollar, en in het andere kamp Tencent, eigenaar van socialmedia-apps WeChat en QQ (goed voor meer dan twee miljard gebruikers), met een bedrijfswaarde van 500 miljard dollar. De twee techreuzen zijn felle rivalen, en hun miljardair-oprichters, Zhang Yiming bij ByteDance en Tencents Pony Ma, hebben het al eerder met elkaar aan de stok gehad.

Schadevergoeding

ByteDance spande dinsdag een rechtszaak aan tegen Tencent bij de rechtbank van Peking. Het beschuldigt Tencent ervan een monopolie te hebben en de inhoud van ByteDance te blokkeren op de apps van Tencent. De rechtszaak komt enkele maanden nadat de regering in Peking nieuwe wetgeving bekendmaakte om monopolistisch gedrag onder internetbedrijven uit te roeien. ByteDance eist dat Tencent stopt met het blokkeren van inhoud en wil een schadevergoeding van omgerekend 11,5 miljoen euro.

Tencent reageerde dat de beschuldigingen van ByteDance “valselijk en van kwade wil” zijn. Het zal een eigen rechtszaak aanspannen en beschuldigt de concurrent van oneerlijke competitie, het illegaal vergaren van persoonlijke informatie en het niet naleven van reguleringen. ByteDance heeft al eerder rechtszaken tegen Tencent aangespannen, maar dit is de eerste keer dat het Tencent van een monopolie beschuldigt.

De Douyin-app van ByteDance heeft de afgelopen jaren flink terrein gewonnen op het in China alomtegenwoordige WeChat van Tencent. Vooral door in te zetten op sociale media, gaming en korte video (zie TikTok) werd het platform erg populair. Als tegenreactie heeft Tencent ook een ‘korte video’-functie gelanceerd op al haar populaire apps. Die zijn als rechtstreekse competitie bedoeld met de app van ByteDance.