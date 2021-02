En we sparen verder: spaarboekjes aangedikt tot ruim 295 miljard euro

295,422 miljard euro. Dat is het bedrag dat in december geparkeerd stond op de gereglementeerde spaarboekjes in België. In de loop van 2020 kwam er meer dan 13 miljard euro bij op de spaarrekeningen. Dat blijkt woensdag uit cijfers van de Nationale Bank.

Ten opzichte van november stond er in december zowat 2,4 miljard euro meer op de spaarboekjes. Dat is een forse toename, maar dat is niet ongewoon voor de laatste maand van het jaar. Ze heeft vermoedelijk te maken met de storting van de dertiende maand en andere eindejaarspremies.

Verschillende banken hadden eerder al aangegeven dat, ondanks de aanhoudend lage rentes, er tijdens het coronajaar opvallend veel geld op de spaarboekjes werd gezet. Mensen gaven tijdens de coronacrisis minder uit, en zetten meer opzij. De verwachting is dat de consumptie dit jaar zal aantrekken.

De banken stelden ook een opmerkelijke toename vast van de tegoeden op zichtrekeningen. Die trend wordt bevestigd door de cijfers van de Nationale Bank. Eind 2019 stond er ruim 252 miljard euro op de zichtrekeningen. In november vorig jaar werd de kaap van 300 miljard even gerond, en het jaar werd afgesloten met 293 miljard euro aan zichtdeposito’s.