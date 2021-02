Moeder (55) en zoon (23) met messteken dood aangetroffen in bungalowpark in Lanaken: “Verschrikkelijk, het is moeilijk te geloven wat hier gebeurd is”

Lanaken -

Politie en parket zijn een onderzoek gestart na de vondst van twee lichamen in een chalet in het bungalowpark Sonnevijver in de Lanakense deelgemeente Rekem. Het gaat om een moeder (55) en haar zoon (23) met de Nederlandse nationaliteit. Hun lichamen vertonen messteken. “Verschrikkelijk, het is moeilijk te geloven wat hier gebeurd is”, zegt buurtbewoonster Barbara.