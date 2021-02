Alejandro Mayorkas benoemd tot Amerikaans minister van Binnenlandse Veiligheid

Alejandro Mayorkas is door de Senaat benoemd tot de nieuwe Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid. Hij wordt zo de eerste latino en immigrant op die post.

De Senaat keurde de nominatie van Mayorkas goed met 57 stemmen voor en 43 stemmen tegen. De 61-jarige jurist werd in de Cubaanse hoofdstad Havana geboren. Zijn ouders verlieten het land kort daarna, na de machtsovername door Fidel Castro. Mayorkas was onder meer procureur in Californië en onder ex-president Barack Obama viceminister van Binnenlandse Veiligheid.

Zijn ministerie speelt onder meer een centrale rol in de omgang met illegale immigratie aan de grens met Mexico en mensen die zich zonder verblijfsvergunning in de VS ophouden. De voormalige president Donald Trump volgde een harde lijn tegen immigratie.

Vlak na de aanstelling van Mayorkas ondertekende president Joe Biden met de nieuwe minister aan zijn zijde decreten die het migratiebeleid van Trump terugdraaien.

