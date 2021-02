Bakkali voorgesteld bij Beerschot: “Ik begrijp de twijfels, maar blijf positief”

In een rustige wintermercato zorgde Beerschot maandag in extremis nog voor een van de verrassendste bewegingen op de transfermarkt. Zakaria Bakkali wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Anderlecht, met optie tot aankoop. Een transfer die veel wenkbrauwen deed fronsen. “Ik begrijp dat er mensen twijfelen, maar in mijn hoofd blijf ik 100 procent positief.”