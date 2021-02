Internationaal Gerechtshof bevoegd in rechtszaak Iran tegen Amerikaanse sancties

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ), de hoogste gerechtelijke instantie van de Verenigde Naties, heeft zich woensdag bevoegd verklaard in de zaak die Iran heeft aangespannen tegen de Verenigde Staten (VS). Iran trok naar het hof nadat de VS het land nieuwe sancties hadden opgelegd toen voormalig president Donald Trump eenzijdig uit het nucleair akkoord stapte. Iraans minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif onthaalde het nieuws als “een overwinning voor Iran”.

Onder voormalig Amerikaans president Donald Trump trokken de VS zich in 2018 unilateraal terug uit het nucleair akkoord met Iran. Dat akkoord werd in 2015 onder zijn voorganger Barack Obama gesloten. De VS legden Teheran meteen ook nieuwe, zware sancties op die het land in een diepe recessie duwden.

Daarop besliste Iran om de VS in 2018 voor het Internationaal Gerechtshof te slepen. Dat verklaarde zich nu dus bevoegd in de zaak. Volgens Iran heeft Washington met de sancties een oud vriendschapsverdrag tussen beide landen uit 1955 geschonden.

Overwinning

Volgens de VS was de rechtbank die gesitueerd is in Den Haag in Nederland niet bevoegd om de zaak te beoordelen. Washington beklemtoonde voorts dat de sancties noodzakelijk waren omdat Iran een “grote bedreiging” vormt voor de internationale veiligheid.

In Iran werd het nieuws over de beslissing van de VN-rechtbank positief onthaald. “Een nieuwe overwinning voor Iran”, twitterde minister van Buitenlandse Zaken Zarif.

In 2018 had de rechtbank de Verenigde Staten al bevolen om sommige sancties onmiddellijk op te heffen. Het ging dan onder meer om sancties in verband met humanitaire hulp en de veiligheid van het luchtverkeer. Daarop trokken de VS officieel een streep door het vriendschapsverdrag.

Als de ICJ beslist om de zaak ten gronde te behandelen, kan een finale beslissing nog maanden of jaren op zich laten wachten.

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden heeft al aangekondigd opnieuw te willen toetreden tot het akkoord, op voorwaarde dat Iran zijn engagementen opnieuw naleeft.