Terugtrekkingsplannen leger VS uit Duitsland in ijskast

De plannen van de vorige Amerikaanse president Trump om 12.000 Amerikaanse soldaten uit Duitsland terug te trekken staan in de ijskast. De voornemens worden van onder tot boven opnieuw bekeken, zei generaal Tod Wolters, de bevelhebber van de Amerikaanse troepen in Europa.

De nieuwe Defensieminister Lloyd Austin is begonnen met een grondige herbeoordeling van de plannen die zijn voorganger Mark Esper in juli ontvouwde, zei Wolters woensdag volgens het legerblad Stars and Stripes.

Het Amerikaanse parlement zei in december al de massale terugtrekking te willen blokkeren omdat het niet in het nationale belang van de VS zou zijn. De Amerikanen hebben ongeveer 34.500 militairen in Duitsland gestationeerd, die volgens het parlement een belangrijk afschrikmiddel tegen militaire agressie en mogelijke expansie van Rusland in Europa zijn. Ze zijn bovendien van belang bij de ondersteuning van Amerikaanse operaties in het Midden-Oosten, Afrika en Afghanistan.

Trump rechtvaardigde de stap door te wijzen op de in zijn ogen te lage Duitse defensie-uitgaven. Het commandocentrum in Stuttgart zou naar België verhuien. Een deel van de soldaten zou naar Polen, de Baltische staten en Italië gaan. De NAVO en Duitsland waren niet blij met de voorgenomen terugtrekking.