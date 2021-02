Italiaans president vestigt hoop op oud-ECB-voorzitter Mario Draghi voor expertenregering

In Italië is aftredend premier Giuseppe Conte er niet in geslaagd om opnieuw een meerderheid op de been te krijgen. President Sergio Mattarella vestigt zijn hoop nu op Mario Draghi: de voormalige voorzitter van de Europese Centrale Bank is uitgenodigd voor een ontmoeting met het staatshoofd op woensdagmiddag, zo maakte het presidentieel paleis dinsdagavond bekend.

Conte diende vorige week zijn ontslag in nadat de Viva-partij van ex-premier Matteo Renzi was opgestapt uit de centrumlinkse regeringscoalitie, na onenigheid over het aanwenden van geld uit het Europese herstelfonds. Sindsdien probeerde de partijloze jurist zijn meerderheid te reanimeren, maar de gesprekken met de verschillende partijen sprongen dinsdagavond definitief af.

Na het mislukken van de onderhandelingen, riep president Mattarella op tot de vorming van een eenheidsregering. “Ik voel mij verplicht om alle in het parlement aanwezige krachten op te roepen het vertrouwen te geven aan een deskundigenregering die zich met geen enkele politieke formule identificeert”, zei hij in een korte toespraak. Kort daarna liet zijn kabinet weten dat oud-ECB-voorzitter Mario Draghi is uitgenodigd voor een gesprek met het staatshoofd.

Mattarella verkiest een nieuwe regering van technocraten boven vervroegde verkiezingen. Te midden van de coronapandemie kan Italië zich volgens hem geen maandenlange verkiezingscampagne veroorloven.

Ondertussen blijft de 56-jarige Giuseppe Conte de lopende zaken beheren.