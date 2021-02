Het kan vreemd klinken, maar Navalny kreeg wat hij wou en wat Poetin altijd heeft willen vermijden

Het klinkt vreemd, maar Aleksej Navalny kreeg wat hij wilde. De volgende 2,5 jaar zal hij als martelaar in een Russische cel zitten. Poetin heeft dat altijd willen vermijden, maar de opposant was onder zijn huid gekropen. Tegelijkertijd is de president niet bang van een internationale reactie. Zeker niet van de EU, want met Sputnik V heeft hij een gegeerd wapen in handen.