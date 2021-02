Bestelwagen rijdt voetgangers aan in Parijs: 1 dode en 1 gewonde

In de zakenwijk La Défense in de Franse hoofdstad Parijs heeft een vrachtwagen woensdagmiddag een voetganger gedood. Een andere voetganger raakte gewond toen de bestelwagen om een nog onduidelijke reden op de voetgangers inreed. Dat meldt de prefectuur Hauts-de-Seine.

De bestuurder van de bestelwagen had het voertuig gestolen en nam de benen nadat hij de twee voetgangers had aangereden, verduidelijkte de politie van Parijs. Hij werd luttele ogenblikken later opgepakt.

Volgens het parket van Nanterre, dat ter plekke kwam, gaat het om een dakloze. Op dit ogenblik wijst niets in de richting van een terroristische aanslag, klinkt het. De politie onderzoekt de feiten.