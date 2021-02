Voorrang bij vaccinatie voor risicopatiënten klinkt mooi, maar huisartsen zien nu al verschillende problemen: “Helse taak om ze snel op te sporen”

Zo’n 800.000 Vlamingen met een ernstige medische aandoening zullen over enkele weken “prioritair” worden gevaccineerd tegen het coronavirus, zo besliste de overheid woensdag. Huisartsen vrezen echter voor onvolledige patiëntenlijsten “omdat niemand goed weet hoe we al deze mensen gaan vinden.”

Er was al langer gezegd dat -65-jarigen met een erg zwakke gezondheid eerder zouden worden ingeënt dan het grote publiek, dat vermoedelijk pas in juni aan de beurt is.

Woensdag bereikten de verschillende ...