De Luikse derby tussen Seraing en Standard in de Croky Cup begint met enkele minuten vertraging. Ref Jasper Vergoote gaf omwille van privéredenen verstek. Jonathan Lardot werd in laatste instantie opgetrommeld.

Omdat er in bekerwedstrijden geen vierde ref is, had men geen onmiddellijke vervanger klaar voor Vergoote. Met Lardot, die in de buurt woont, werd een oplossing gevonden. Hij zal als eerste scheidsrechter fungeren. De aftrap vindt tien minuten later plaats, om 19.10u.