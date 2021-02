Vijf jaar cel gevraagd voor #LikeMe-bedenker

Boechout - Een vroegere dansleraar van 39 uit Boechout is woensdag voor het Antwerpse hof van beroep verschenen voor zedenfeiten met enkele van zijn minderjarige leerlingen. Het openbaar ministerie vorderde de bevestiging van het vonnis in eerste aanleg: vijf jaar cel, waarvan de helft met probatie-uitstel. De beklaagde, die mee de Ketnet-reeks #LikeMe bedacht, ontkent de feiten en vraagt de vrijspraak.

De dertiger was dansleraar, choreograaf en producent en kwam vaak in contact met minderjarigen. De feiten waarvoor hij vervolgd wordt, speelden zich af tussen 2004 en 2015. Alles begon met de aangifte van een van zijn vroegere leerlingen in juli 2018. De jongeman, die intussen meerderjarig is, verklaarde dat hij tussen 2004 en 2008 werd aangerand en verkracht, toen de beklaagde zijn dansleraar was in Brasschaat en in Berchem.

Sexting

In de loop van het onderzoek kwam nog drie slachtoffers in beeld, die zouden zijn aangerand. Op een oude gsm van de beklaagde werden ook naaktfoto’s van een vijfde minderjarige aangetroffen, waardoor hij zich ook voor het bezit van kinderporno moet verantwoorden.

De beklaagde bekende dat hij tijdens chatgesprekken met een 15-jarige jongen naaktfoto’s had uitgewisseld, maar dat gebeurde op initiatief van de tiener. Van aanranding was volgens de verdediging geen sprake, het ging eerder om ‘sexting’.

De dertiger gaf ook toe dat hij met een van zijn leerlingen een relatie had. Die was volgens de jongeman begonnen toen hij 14 à 15 jaar was. Hij bleef geregeld bij zijn leraar slapen, net zoals andere dansers dat wel eens deden. Wanneer hij seksuele contacten had met zijn leraar, kreeg hij de beste dansopdrachten. De beklaagde ontkent dat het een ‘voor wat, hoort wat’-verhaal was en zegt dat de jongeman ouder was dan 16.

Gedegouteerd

“Hij erkent dat hij een aantal zaken anders had moeten aanpakken. Het is niet slim om zo’n chatgesprekken te voeren met een minderjarige of om een relatie met een 16-jarige te beginnen. Wat hij deed is afkeurenswaardig, maar niet strafbaar”, pleitte zijn advocaat Nick Heinen.

De beklaagde vermoedt dat de klachten kaderen in een beschadigingsoperatie door zijn voormalige zakenpartner. “Hij is gedegouteerd dat iedereen mee op die kar is gesprongen om hem zwart te maken en wil daarom niets meer met de danswereld te maken hebben”, aldus zijn advocaat.

Arrest op 4 maart.