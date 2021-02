Twee arrestaties na ontdekking van wietplantage in kelder en op zolder in As

Bree - De lokale politie van de zone CARMA (Genk-As-Oudsbergen-Zutendaal-Houthalen-Helchteren-Kinrooi-Bree-Bocholt) heeft dinsdag in een woning op de Breeërweg in As een professionele wietplantage aangetroffen. In de kelder van het huis stond in een in werking zijnde installatie een tweehonderdtal planten. De speurders konden twee dertigers arresteren. Eentje uit Maasmechelen zit achter de tralies. Dat maakte politie CARMA woensdag bekend.

Naast de actieve plantage stootte de politie in een zolderkamer een plantage in opbouw waarbij ook de diefstal van elektriciteit werd vastgesteld. De mensen van de technische en wetenschappelijke politie van de federale politie deed een uitgebreid sporenonderzoek. De politie kon ter plaatse een 31-jarige man uit Maasmechelen en een 33-jarige man uit Bilzen in de boeien slaan. Na verhoor mocht de Bilzenaar het politiecommissariaat verlaten. De onderzoeksrechter in Tongeren besliste de man uit Maasmechelen aan te houden en in de gevangenis op te sluiten. De politie zorgde voor de ontmanteling en vernietiging van de teeltinstallaties. Politie CARMA voert verder onderzoek.