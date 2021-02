Nieuwe hype ‘Pop it’ op speelplaats zorgt voor minder stress bij kinderen

De nieuwste hype op de speelplaats heet Pop it, een siliconen bord dat veel weg heeft van noppenfolie. Verkrijgbaar in verschillende vormen en kleuren, in speelgoedketens maar ook in de krantenwinkel om de hoek. Het doel: de ‘bubbels’ indrukken én rustig worden. Pedagogen zijn onder de indruk. “Het werkt ontladend en het is educatief.”