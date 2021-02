Minister Verlinden zet door met pandemiewet ondanks kritiek premier De Croo

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zet door met de pandemiewet. Ze wil binnen enkele weken al naar de ministerraad trekken met een voorontwerp van wet, liet ze woensdag weten tijdens een webcast bij het VBO.

Verlinden houdt dus vast aan haar voornemen, ondanks de zware twijfels die premier Alexander De Croo afgelopen weekend uitte over een wet die de juridische basis moet leggen voor de bestaande coronamaatregelen. Volgens hem heeft de Raad van State al verschillende keren aangegeven dat er wettelijk geen probleem is en houdt een nieuwe wet alleen maar risico’s in. “Ik heb uit de verklaringen van de eerste minister vooral onthouden dat hij geen onzekerheid wil creëren, maar ik zal mijn best doen om het rechtskader van de pandemiewet juridisch zo solide mogelijk te maken. Ik zal er alles aan doen om er mee vooruit te raken en het is dan aan het parlement om erover te stemmen,” verklaarde de CD&V-minister.