Wolfsburg en Casteels staan bij de laatste acht in de DFB-Pokal

VfL Wolfsburg heeft zich woensdag zonder veel overschot geplaatst voor de kwartfinales van de DFB-Pokal. De Wolven, met Koen Casteels onder de lat, wonnen met 1-0 van Schalke 04, nog steeds rode lantaarn in de Bundesliga. Bij Schalke zat Benito Raman niet in de wedstrijdselectie.

Het enige doelpunt van de partij in de Volkswagen Arena viel vijf minuten voor rust. Aanvaller Wout Weghorst trapte zijn penalty in eerste instantie op Schalke-doelman Ralf Fährmann, maar kon in de rebound wel scoren.

Wolfsburg klom de voorbije weken dankzij drie overwinningen op rij naar de derde plaats in de Bundesliga. Zaterdag wacht een verplaatsing naar Augsburg.