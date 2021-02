Belgische producten door onnodige importtarieven 132 miljoen euro te duur in buitenland

Ook in landen waarmee er vrijhandelsakkoorden zijn gesloten, betalen klanten van Belgische bedrijven regelmatig toch nog importtarieven op de goederen die ze kopen. Daardoor zijn die eigenlijk duurder dan ze zouden moeten zijn. “Een competitiviteitsverlies van 132 miljoen euro”, zegt het Agentschap voor Buitenlandse Handel.

Het bedrag komt uit een studie die het agentschap deed naar de uitvoer naar dertig landen waarmee een vrijhandelsakkoord is afgesloten. Het ging erin na in welke mate Belgische exportbedrijven in 2019 gebruikmaakten van die akkoorden.

Als de vrijhandelsakkoorden met de dertig landen volledig benut waren, dan hadden Belgische bedrijven in theorie 569 miljoen euro aan importtarieven op hun producten kunnen vermijden, zegt Wouter Decoster van het Agentschap voor Buitenlandse Handel, de auteur van de studie. En de meeste bedrijven maken ook gebruik van de akkoorden, voegt hij toe. Maar dus niet allemaal. Bij een aantal betaalt de buitenlandse klant wel nog importtarieven, hoewel dat eigenlijk niet meer moet.

Competitiviteitsverlies

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel spreekt van 132 miljoen euro aan “Belgische potentiële competitiviteit” die in de dertig landen verloren gaat. “Met andere woorden: klanten van Belgische bedrijven betalen voor 132 miljoen euro aan importtarieven, hoewel dit dankzij de vrijhandelsakkoorden in kwestie niet zou moeten”, luidt het. “Dit maakt Belgische producten qua kostprijs minder aantrekkelijk dan ze zouden kunnen zijn.”

De studie analyseert ook waar dat competitiviteitsverlies het grootst is. Dat blijkt vooral bij bedrijven te zijn die uitvoeren naar Japan, Zuid-Korea en Turkije. “Hier betalen de klanten van Belgische exporteurs respectievelijk nog 24 miljoen euro, 16 miljoen euro en 12 miljoen euro aan importtarieven, hoewel dit niet zou moeten”, luidt het. Qua sectoren gaat het om de chemie en de sector van dieren en dierlijke producten.

Extra papierwerk

De betrokken organisaties Flanders Investment & Trade (FIT), hub.brussels en het Waalse Awex kunnen op basis van de analyse gerichte informatiecampagnes voeren.

Uit een enquête bij 372 exporterende bedrijven blijkt voorts dat vooral kmo’s minder gebruikmaken van de vrijhandelsakkoorden. Zij verwijzen vooral naar een gebrek aan informatie. Een derde van de bedrijven heeft er bewust voor gekozen de akkoorden niet te gebruiken. Zij geven aan dat de invoerder dat niet vraagt, of zijn bang voor problemen die extra papierwerk en controles met zich kunnen meebrengen.

Bij de bedrijven die wél gebruikmaken van de vrijhandelsakkoorden, beschouwen twee op de drie dat als een beslissend competitief voordeel in hun exportstrategie. Eén op de vijf bedrijven zou zelfs overwegen om te stoppen met exporteren naar het land in kwestie zonder vrijhandelsakkoord.