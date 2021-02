Binnenkort rollen weer 100 miljoen dosissen coronavaccin van Belgische band: waarom produceert ons land zoveel en krijgen we onze prik dan niet sneller?

Wéér in België. Met het nieuws dat GSK 100 miljoen dosissen van het Curevac-vaccin gaat fabriceren in Waver, is het nu wel duidelijk: ons land staat echt in het brandpunt van de ontwikkeling en productie van coronavaccins. Hoe komt dat? En betekent het dat we hier zelf sneller ons prikje zullen krijgen?