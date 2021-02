Leuvense 3D-technologie helpt ‘s werelds eerste dubbele hand- en gezichtstransplantatie

Leuven -

In NYU Langone Health, een ziekenhuis in New York, is in augustus vorig jaar voor het eerst een succesvolle dubbele hand- en gezichtstransplantatie uitgevoerd. Dankzij 3D-geprinte modellen van het Leuvense bedrijf Materialise kon de operatie vooraf minutieus worden voorbereid. Omdat de patiënt na de operatie nog een lange herstelperiode wachtte, is het nieuws nu pas bekendgemaakt.