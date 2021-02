Trein lijkt eindelijk vertrokken voor Jonathan David bij Lille met derde goal in vier matchen

De trein lijkt eindelijk vertrokken voor Jonathan David bij leider in de Ligue 1 Lille. De ex-spits van AA Gent lukte woensdagavond als invaller tegen Bordeaux al zijn derde doelpunt in vier matchen.

Voordien troffen ook Yazici (54.) en Weah (66.) raak. Lille vergroot haar voorsprong in de Ligue 1 voorlopig tot vijf punten op eerste achtervolger Lyon, dat later op de avond wel nog in actie komt.

Nog in Frankrijk was er geen overwinning voor Jérémy Doku en Stade Rennes. Dankzij een goal van Terrier (14.) kwamen Doku en co 1-0 voor tegen Lorient. Boisgard maakte zeven minuten voor tijd echter nog gelijk. Doku speelde de hele wedstrijd. Rennes blijft in de tussenstand vijfde.

Thomas Foket, Wout Faes en Thibaut De Smet stonden allen in de verdediging van Reims, thuis tegen Angers. Foket en Faes speelden de hele wedstrijd, De Smet werd zeven minuten voor tijd naar de kant gehaald. Het Belgische trio behaalde een clean sheet, het bleef 0-0. Reims blijft zo twaalfde.

Aaron Leya Iseka tot slot stond aan de aftrap bij FC Metz, thuis tegen Montpellier. Het werd 1-1. De goals kwamen van Sarr (47.), voor Metz, en Laborde (70.), voor Montpellier. Leya Iseka werd zeven minuten na rust gewisseld. Metz is in de tussenstand knap zesde.