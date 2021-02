Canada bestempelt Proud Boys als terreurgroep

Als eerste land ter wereld heeft Canada de extreemrechtse Proud Boys ALS terreurorganisatie bestempeld. De neofascistische bewapende beweging was betrokken bij de dodelijke bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw Capitool begin januari.

Het Canadese parlement had premier Justin Trudeau opgeroepen om de militie te verbieden. Er werd toen al bewijs tegen de Proud Boys verzameld om de ultranationalistische groepering op de zwarte lijst te zetten.

De racistische beweging heeft nu geen toegang meer tot bankrekeningen in Canada. Ook kunnen de autoriteiten eigendommen in beslag nemen.

Trudeau omschreef de stormloop op het Capitool als afschuwelijk en een aanval op de democratie.

De Proud Boys zijn in 2016 opgericht door de Canadees Gavin McInnes, die ook bekend is als medeoprichter van Vice Media. McInnes trok zich ongeveer een jaar later terug. De Proud Boys vinden zichzelf westerse chauvinisten die vooral niet “politiek correct” willen zijn.

De Canadese autoriteiten hebben ook drie andere extreemrechtse groepen verboden van blanken die zich superieur wanen aan anderen, waaronder de Russische Keizerlijke Beweging. Verder kwamen negen islamitische organisaties op de zwarte terreurlijst.