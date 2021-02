Burger King lacht met afwezige Eden Hazard op Twitter: “Het is twee halen, één betalen vandaag”

Dat Eden Hazard opnieuw moest afhaken op training bij Real Madrid, is groot nieuws in Spanje. Burger King kon het echter niet laten om de draak te steken met de kapitein van de Rode Duivels. Op een tweet waar voetbalpraatprogramma El Chiringuito zich afvraagt waarom Hazard de training miste, antwoordde de fastfoodketen. “Het is twee halen, één betalen bij Burger King.”

Dinsdag heette het nog dat Hazard de training liet schieten omwille van vermoeide spieren, maar toen hij een nieuwe oefensessie op woensdag vervroegd moest afbreken, communiceerde de club dat hij met een blessure in het dijbeen kampt. Zijn afwezigheid wordt op vier tot zes weken geschat. Een nieuwe opdoffer dus voor Hazard, die in het anderhalve jaar dat hij voor Real Madrid speelt al meer geblesseerd aan de kant heeft gestaan dan tussen de lijnen.

2x1 en Burger King. https://t.co/ac6iLKx4TZ — Burger King España (@burgerking_es) February 2, 2021

Met zijn tweet verwijst Burger King naar eerdere uitspraken van Eden Hazard, die vorig jaar ruiterlijk toegaf dat hij met enkele kilo’s te veel in Madrid arriveerde na zijn transfer en hamburgers zijn lievelingseten noemde. In België is uiteraard het ‘hamburger-incident’ nog niet vergeten. Toen de kleine aanvaller tijdens een EK-kwalificatiematch in 2011 boos was toen hij vroeg naar de kant gehaald werd door toenmalig bondscoach Georges Leekens, besloot hij nog tijdens de match een hamburger binnen te steken op de parking van het stadion. Dat incident zou hem later twee matchen schorsing opleveren bij de Rode Duivels.